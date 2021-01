2. Liga : Jahn Regensburg bejubelt Last-Minute-Tor

Kaan Caliskaner hat dem SSV Jahn Regensburg mit einem Last-Minute-Treffer eine doch noch erfolgreiche Einstimmung auf das DFB-Pokal-Duell mit dem 1.

Regensburg | FC Köln gerettet. Die Oberpfälzer erkämpften am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Darmstadt 98 ein 1:1 (0:1). Der eingewechselte Caliskaner erzielte dabei in der siebten Minute der Nachspielzeit sein erstes Saisontor. Tim Skarke hatte die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.