Serie A : Juventus Turin gewinnt Stadtduell ohne Höwedes

Italiens Fußball- Serienmeister feierte den sechsten Sieg im sechsten Saisonspiel und liegt nur wegen der schlechteren Tordifferenz auf Platz zwei. Die Juve-Treffer im Lokalderby erzielten der Argentinier Paulo Dybala (16. und 90.+1 Minute), der Bosnier Miralem Pjanic (40.) und der Brasilianer Alex Sandro (57.).

Daniele Baselli vom FC Turin musste bereits in der 24. Minute mit Gelb-Rot vom Platz - fast 70 Minuten konnte der Titelverteidiger danach in Überzahl spielen. Spitzenreiter Neapel hat nach dem 3:2-Sieg in Ferrara ebenfalls noch eine weiße Weste.

Am kommenden Mittwoch muss Juve in der Champions League ran: Zwei Wochen nach dem 0:3 beim FC Barcelona empfangen die Italiener Olympiakos Piräus, das sein Auftaktspiel ebenfalls verloren hatte.

DFB-Nationalspieler Benedikt Höwedes fällt wegen seiner Verletzung noch für die kommenden Wochen aus und muss weiter auf sein Debüt bei Italiens Rekordmeister warten. «Natürlich habe ich mir den Start anders vorgestellt», schrieb der 29-Jährige auf Twitter. Höwedes' deutscher Teamkollege Sami Khedira musste ebenfalls weiter pausieren. Er werde aber gegen Olympiakos dabei sein, twitterte Juventus Turin.

