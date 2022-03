Fußball-Weltmeisterschaft : Kanadier für WM qualifiziert - USA und Mexiko fast durch

Die Fußball-Nationalmannschaft von Kanada hat sich zum zweiten Mal in ihrer Geschichte für eine Weltmeisterschaft qualifiziert.

Im November in Katar will dann auch Bayern-Profi Alphonso Davies dabei sein, auf den das Team wegen seiner Herzmuskelentzündung infolge einer Coronainfektion seit Wochen verzichten musste. Ohne den 21-Jährigen gewann das Team am vorletzten Quali-Spieltag des Kontinentalverbands Concacaf 4:0 gegen Jamaika und hat die Teilnahme an der WM in Katar zum End...

