Fussball : Kapitänin bleibt: Hausicke verlängert beim SV Werder Bremen

Werder Bremens Kapitänin Lina Hausicke hat ihren Vertrag bei den Grün-Weißen verlängert. Das teilte der Fußball-Erstligist am Freitag mit. „Lina Hausicke zählt nicht nur aufgrund ihres Amtes zu den Stützen des Teams, sondern geht auch durch ihre Spielweise immer voran und ist eine absolute Vertrauensperson für mich“, sagte Trainer Thomas Horsch.

„Neben dem kurzfristigen Ziel Klassenerhalt will ich meinen Teil dazu beitragen, dass sich der SV Werder langfristig in der Bundesliga etabliert“, so Hausicke. Die Fußballspielerin wechselte im Sommer 2017 von Jena nach Bremen. Seitdem bestritt die 24-Jährige insgesamt 91 Spiele für den SV Werder, dabei erzielte sie sieben Tore....

