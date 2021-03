RB Leipzig : Kaum Zeit für Nagelsmann: „Aus der kalten Hose ins Topspiel“

Viel Vorbereitungszeit bleibt Julian Nagelsmann vor dem Gipfeltreffen in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern nicht.

Leipzig | Die Nationalspieler von RB Leipzig werden teilweise erst am Freitag wieder ins Training einsteigen. „Für die geht es aus der kalten Hose ins Topspiel“, sagte Trainer Nagelsmann in einem Interview der „Bild am Sonntag“ vor dem Duell des deutschen Rekordmeister am Karsamstag (18.30 Uhr/Sky) in der Red Bull-Arena. Mit vier Zählern Rückstand auf den...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.