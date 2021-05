Bundesliga-Nachholspiel : Keine Abstiegsangst bei Hertha - Zwei Schalker Corona-Fälle

Zwei Schalker Spieler sind positiv auf Corona getestet. Das Spiel gegen Hertha BSC soll trotzdem stattfinden. Für den Hauptstadtclub geht es in der Bundesliga-Nachholbegegnung noch um viel.

Berlin | Von Abstiegsangst will Pal Dardai nichts wissen. „Ich spüre Ruhe, keine Hektik, keine unsicheren Spieler“, sagte der Trainer von Hertha BSC vor dem so wichtigen Nachholspiel beim FC Schalke 04. Mit einem Sieg kann der Berliner Fußball-Bundesligist am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) beim Absteiger in Gelsenkirchen einen großen Schritt zum Ligaverbleib mach...

