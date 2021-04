VfL Wolfsburg : Keine Chance für Arnold und Weghorst: „Die Lobby fehlt“

Mittelfeldspieler Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg glaubt, dass er oder Stürmer Wout Weghorst auch aufgrund ihres Clubs nicht so schnell in die Nationalmannschaft ihres Landes berufen werden.

Wolfsburg | „Ich denke, uns fehlt ein bisschen die Lobby. Wenn ich die Leistungen in einem anderen Trikot bringen würde, wäre es vielleicht etwas einfacher“, sagte der 26-jährige Mittelfeldspieler in einem „Kicker“-Interview. Die Wolfsburger stehen in der Fußball-Bundesliga auf dem dritten Platz. Der Niederländer Weghorst hat in dieser Saison bereits 17 Tore g...

