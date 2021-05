67. Fußball-Lehrer-Lehrgang : Kim Kulig und Miroslav Klose jetzt offiziell Fußball-Lehrer

Europameisterin Kim Kulig und Weltmeister Miroslav Klose gehören zu den Abschlussabsolventen des 67.

Frankfurt am Main | Fußball-Lehrer-Lehrgangs beim DFB. Die Zertifikate an alle 25 Teilnehmer wurden am Mittwoch von Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski nach den Prüfungen übergeben, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Die 31 Jahre alte Kulig ist derzeit Coach der zweiten Mannschaft der Frauen von Eintracht Frankfurt und wechselt zur neuen Saison als Co-Traineri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.