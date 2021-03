Interimstrainer-Duo : Kleppinger und Kulovits betreuen Sandhausen bis Saisonende

Die beiden Interimstrainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits werden den abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen bis zum Saisonende betreuen.

Sandhausen | Das bestätigte Präsident Jürgen Machmeier nach der 0:2-Niederlage beim FC Erzgebirge Aue: „Wir werden mit ihnen an der Seitenlinie die Runde zu Ende spielen. Man kann ihnen keinen Vorwurf machen und sie genießen unser Vertrauen und das der Mannschaft.“ Der Tabellen-17. war mit Uwe Koschinat in die Saison gestartet. Dieser musste im November sein Am...

