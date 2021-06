Premier League : Klinsmann bringt sich erneut als Tottenham-Trainer ins Spiel

Jürgen Klinsmann hat sich erneut als möglicher Nachfolger für den kürzlich entlassenen Trainer des englischen Fußball-Erstligisten Tottenham Hotspur, José Mourinho, ins Spiel gebracht.

London | Der Londoner Club habe weiterhin einen Platz in seinem Herzen, sagte der frühere Torjäger und deutsche Nationalspieler in einer BBC-Sendung, bei der er als Experte auftrat. BBC-Moderator und Ex-England-Nationalspieler Gary Lineker hatte ihn auf den freien Posten bei den „Spurs“ angesprochen. Klinsmann spielte in den 90er-Jahren mit Unterbrechung me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.