Europa League : Knockout für den BVB - Hummels: „Eine Riesenenttäuschung“

Aus in der Champions League, im DFB-Pokal und nun in der Europa League - dem BVB bleibt bis zum Saisonfinale nur der Bundesliga-Alltag. Einem drohenden Spannungsabfall will Trainer Rose vorbeugen.

Der einstmals stolze Champions-League-Sieger aus Dortmund ist nur noch ein europäisches Leichtgewicht. Nach dem Aus in der Gruppenphase der Königsklasse scheiterte der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga auch in der Europa League früh. Zwar trat das Team beim 2:2 (2:1) im Zwischenrunden-Rückspiel bei den Glasgow Rangers engagierter auf als beim pein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.