Dreierpack von Finnbogason : Köln kassiert dritte Pleite - 0:3 gegen Augsburg

Bei der Generalprobe für ihre Europa-League-Reise zum FC Arsenal unterlagen die Kölner in Augsburg mit 0:3 (0:2). Der isländische Torjäger Finnbogason (21./32./Elfmeter/90.+4) war der gefeierte Matchwinner.

In der Tabelle der Fußball-Bundesliga steht der FC von Coach Peter Stöger weiter bei null Punkten. Das erhoffte Erfolgserlebnis fünf Tage vor dem Flutlicht-Match bei Arsenal in London blieb aus. Köln steht nach dem verpatzten Saisonstart mehr denn je vor einer komplizierten Spielzeit mit Abstiegskampf und Dreifachbelastung.

Augsburg indes setzte seine Erfolgsserie gegen den Lieblingsgegner vom Rhein fort und blieb im achten Pflichtspiel nacheinander ungeschlagen. Durch den ersten Saisonsieg kletterte die Truppe von Coach Manuel Baum mit nun vier Punkten in die obere Tabellenhälfte.

In einer zunächst ausgeglichenen Partie mit wenigen Ideen im Spielaufbau und etlichen Fehlpässen präsentierten sich die Augsburger im Angriff gefährlicher. Vor allem über die Außenbahnspieler Caiuby und Marcel Heller versuchten die Gastgeber, schnell in Richtung gegnerischen Strafraum zu kommen. Dort ließ Finnbogason das Team die Schwaben jubeln. Zunächst verwertete er eine Flanke von Linksverteidiger Philipp Max per Kopf mit einem Aufsetzer zur Führung. Gut zehn Minuten später erhöhte der Isländer vom Punkt, nachdem Heller im Strafraum von Nationalspieler Jonas Hector gefoult worden war - dabei ließ sich der Augsburger auch geschickt fallen.

Finnbogason hatte schon in der 6. Minute die Chance zum 1:0, als ihn der Ball nach einem Konter erreichte, er statt abzuschließen aber den mitgelaufenen Michael Gregoritsch bedienen wollte. Das Zuspiel war zu ungenau, der Augsburger Neuzugang kam nicht an den Ball.

Ähnlich, nur noch kläglicher vergaben die Kölner ihre einzige Großchance im ganzen Spiel (31.). Nach einem Ballverlust von FCA-Verteidiger Martin Hinteregger liefen die Stürmer Jhon Cordoba und Yuya Osako allein auf das Tor zu. Der schlampige Querpass von Cordoba aber war für den Japaner unerreichbar. Wenige Augenblicke danach fiel Heller im Strafraum - statt 1:1 stand es 2:0 für den FCA.

Die Domstädter fanden gegen disziplinierte Augsburger kein Mittel in der Offensive. Der als Ersatz für Torjäger Anthony Modeste verpflichtete Ex-Mainzer Cordoba war bei Augsburgs Verteidigern Jeffrey Gouweleeuw und Hinteregger weitgehend abgemeldet.

Ihre Harmlosigkeit konnten die Kölner nach dem Seitenwechsel nicht ablegen, obwohl sie immerhin häufiger zum Strafraum durchdrangen. Zählbares sprang nicht heraus. Eine Schüsschen von Leonardo Bittencourt zentral in die Arme von Schlussmann Marwin Hitz war bezeichnend (62.). In der Nachspielzeit machte Finnbogason seinen exzellenten Nachmittag mit dem dritten Treffer perfekt.

