Nationalmannschaft : Köpke über Rekordmann Neuer: 100. Länderspiel hat ihn bewegt

Torwarttrainer Andreas Köpke sieht ein Karriereende von Rekord-Schlussmann Manuel Neuer in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft noch nicht gekommen.

München | „Stand jetzt ist er topfit und spielt auf höchstem Niveau. Ganz wichtig ist: Ihm macht es großen Spaß, in der Nationalmannschaft zu spielen. Solange dies so bleibt und sein Körper mitspielt, hat er gute Voraussetzungen für weitere gute Jahre“, sagte Köpke in einem auf der DFB-Homepage veröffentlichten Interview. Neuer (35) hatte am Montag beim 7:1 ...

