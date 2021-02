Borussia Mönchengladbach : Kramer: Mannschaft registriert Diskussion um Rose

Auch in der Mannschaft von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach werden die anhaltenden Diskussionen um einen möglichen Wechsel von Trainer Marco Rose zu Borussia Dortmund wahrgenommen.

Mönchengladbach | Der frühere Nationalspieler Christoph Kramer sagte dazu in einem Interview bei Sport1: „Das Thema kannst du gar nicht ausblenden. Wir registrieren das schon, es ist aber nicht so, dass wir in der Kabine großartig darüber sprechen.“ Der in wenigen Tag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.