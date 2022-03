Fussball : Kruses trifft auf Ex-Club: Kohfeldt-Lob für Union Berlin

Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt will Max Kruse nicht als speziellen Union-Spion nutzen. „Max und ich tauschen uns unter der Woche immer aus. In den aktuellen Zeiten ist aber über Videoanalysen nahezu alles bekannt, was man über einen Gegner wissen sollte und muss“, sagte VfL-Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag über die besondere Konstellation dieses Spiels (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Nur fünf Wochen nach seinem überraschenden Wechsel von Union Berlin zum VfL Wolfsburg trifft Stürmer Kruse an diesem Samstag in der Fußball-Bundesliga zum ersten Mal wieder auf seinen Ex-Club.

Es sei weder ein Vor- noch ein Nachteil, dass Kruse die Berliner so gut kennt. „Man weiß, was die anderen machen. Die anderen wissen aber auch, was er macht“, sagte Kohfeldt. Der 33 Jahre alte Kruse hatte den 1. FC Union am 30. Januar auch wegen eines belasteten Verhältnisses zu Trainer Urs Fischer verlassen. „Ich hatte eine sehr intensive und geile Ze...

