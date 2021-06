Europameister-Trainer : Kuntz nach EM-Titel: Stolz, aber keine Genugtuung

Nach dem Gewinn der Europameisterschaft hat Stefan Kuntz offen gelassen, ob er langfristig U21-Trainer bleiben möchte oder ihn eine neue Aufgabe reizen würde.

Frankfurt am Main | „Ich weiß es nicht. Mit Blick auf meine Vita habe ich in der Vergangenheit aber irgendwann immer neue Herausforderungen gesucht. Ich möchte sowohl das eine als auch das andere nicht ausschließen“, sagte der 58-Jährige der „Sport Bild“. Der Vertrag von Kuntz, der am 6. Juni zum zweiten Mal mit einer deutschen U21 Europameister wurde, läuft bis 2023....

