Sommerspiele in Tokio : Leipzig-Profi Henrichs vor Olympia: „Müssen uns finden“

Benjamin Henrichs sieht das Auftaktspiel der deutschen Olympia-Fußballer als Standortbestimmung.

Leipzig | „Diese Mannschaft hat so noch nie zusammengespielt, wir müssen uns finden“, sagte der 24 Jahre alte Verteidiger vom Bundesligisten RB Leipzig in einem Interview der „Bild“-Zeitung. Auftaktgegner Brasilien bereite sich seit fast einem Monat auf das Turnier vor, „wir haben zehn Tage“, betonte Henrichs. Gut sei, dass sie noch das Testspiel am kommende...

