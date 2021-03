Bundesliga : Leverkusen ist sich selbst ein Rätsel: „Jedes Spiel gleich“

Das 1:0 in Mönchengladbach sollte die Wende einleiten. Doch das 1:2 gegen Arminia Bielefeld zeigte eindeutig auf: Bayer Leverkusen steckt weiter in der Krise. Und der Weg in die Champions League wird immer weiter.

Leverkusen | Bayer Leverkusen ist sich selbst ein Rätsel. Nach dem erlösenden 1:0 in Mönchengladbach wähnte sich die Werkself über den Berg. Weshalb sich der neuerliche Rückschlag noch viel härter anfühlte. Auf die Frage, was ihm aktuell Hoffnung mache, schwieg Nationalspieler Nadiem Amiri nach der 1:2 (0:1)-Heimniederlage in der Fußball-Bundesliga gegen Aufste...

