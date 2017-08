Medienberichte : Leverkusen macht Millionenangebot für Stürmer Alario

vergrößern 1 von 1 Foto: Nicolas Aguilera 1 von 1

Demnach sei Alario interessiert an der Möglichkeit, von seinem Heimatclub River Plate aus Buenos Aires ins Rheinland zu wechseln. «Das ist ein interessantes Angebot. Bayer Leverkusen ist ein wichtiger Club, alles kann passieren», sagte der 24-Jährige der argentinischen Sportzeitung «Olé».

Ein Wechsel sei dennoch unwahrscheinlich. Alarion betonte, dass das Angebot des deutschen Spitzenvereins «nicht ausreicht, um die Ablöse zu zahlen». Alario ist noch bis 2020 an den argentinischen Rekordmeister gebunden, nach Angaben von argentinischen Medien liegt seine Ablösesumme bei 24 Millionen Euro. Leverkusens Sportchef Rudi Völler hat am Wochenende in der «Bild-Zeitung» das Interesse bekundet, einen weiteren neuen Angreifer in den Verein zu holen.

Bericht der Tageszeitung "La Nación" (Spanisch)

Aussage von Lucas Alario in der Sportzeitung "Olé" (Spanisch)

Bericht über Stürmersuche in "Bild"

von dpa

erstellt am 24.Aug.2017 | 08:09 Uhr