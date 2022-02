Fussball : Leverkusen noch ohne Azmoun: Seoane freut sich auf Bergamo

Erst Bielefeld und Bayern in der Bundesliga, dann Bergamo in der Europa League. Für Bayer Leverkusen stehen in den nächsten Wochen entscheidende Spiele für den weiteren Saisonverlauf an. Mit Atalanta Bergamo als Gegner im Achtelfinale der Europa League steht das Team von Trainer Gerardo Seoane vor einer anspruchsvollen Aufgabe. „Uns erwartet ein sehr starker Gegner. Das wird eine spannende und sportlich schwierige Aufgabe“, sagte der Schweizer am Freitag nach der Auslosung. Das Hinspiel findet am 10. März in Norditalien statt, das Rückspiel am 17. März in Leverkusen.

Für die Partie gegen Arminia Bielefeld am Samstag in der BayArena (15.30 Uhr) muss Seoane weiterhin auf Patrik Schick, Karim Bellarabi und Julian Baumgartlinger verzichten. Noch keine Option ist Neuzugang Sardar Azmoun, der im Winter für 2,5 Millionen Euro von Zenit St. Petersburg verpflichtet wurde. Die Lücke von Schick soll Lucas Alario füllen, der i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.