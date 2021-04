Verletzter Torjäger : Lewandowski will Teamtraining bei Bayern wieder starten

Weltfußballer Robert Lewandowski will bei der Jagd nach dem 40-Tore-Rekord von Gerd Müller an diesem Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining des FC Bayern München einsteigen.

München | „Der Plan ist, dass ich am Wochenende wieder spiele“, sagte Lewandowski auf der Internetseite des Vereins. Er wolle am Mittwoch wieder eine normale Trainingseinheit mit den Kollegen bestreiten, sagte der Pole. Nach seiner Knieverletzung kam ein Einsatz am Dienstagabend beim Heimspiel der Münchner gegen Bayer Leverkusen noch zu früh, Mainz am Samsta...

