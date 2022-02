Fussball : Lockerungen im Profisport: Bis zu 10.000 Zuschauer möglich

Die Profisportvereine im Norden können sich auf mehr Zuschauer in Stadien und Hallen freuen. Das hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch angekündigt. Bei Großveranstaltungen im Freien sollen bis zu 10.000 Zuschauer möglich sein - bei einer Belegung von maximal 50 Prozent der Plätze. In Hallen ist der Einlass von bis zu 4000 Besuchern bei einer Auslastung von maximal 30 Prozent der Kapazität vorgesehen. Das ist der Kern einer bundeseinheitlichen Regelung, die aber noch in die Coronaverordnungen der Länder übernommen werden muss. In Schleswig-Holstein gelten die neuen Festlegungen vom 9. Februar an, in Hamburg vermutlich ab Samstag.

Für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel wird das eine maximale Zuschauerzahl von 8700 im Holstein-Stadion bedeuten. Im Handball darf Rekordmeister THW Kiel rund 3085 Zuschauer in seine 10 285 Plätze bietende Arena lassen, die SG Flensburg-Handewitt kann 1890 Besucher empfangen. Bislang sind in Schleswig-Holstein keine Zuschauer bei Großveranstaltun...

