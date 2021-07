Transfermarkt : Lukas Podolski wechselt zu Gornik Zabrze in Polen

Ex-Nationalspieler Lukas Podolski wechselt zum polnischen Erstligisten Gornik Zabrze.

Berlin | In einem Video des Vereins, wo Podolski ein Trikot mit der Nummer zehn trägt, hieß es: „Es ist soweit. Willkommen zuhause.“ Dem Vernehmen nach unterschrieb der Weltmeister von 2014 einen Einjahresvertrag. Er twitterte unter das verlinkte Video: „Danke und bis zum Wiedersehen.“ Schon am Montag hatte sich der Wechsel angebahnt, als der Club in einem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.