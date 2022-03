Hertha BSC : Magath hofft auf Rückkehr am Donnerstag: Noch viel Arbeit

Felix Magath hofft nach dem Premierensieg mit Hertha BSC auf seine eigene Rückkehr auf den Trainingsplatz am Donnerstag.

„Ich gehe davon aus, dass ich am Mittwoch freigetestet werden kann und Donnerstag wieder auf dem Platz stehe“, sagte der neue Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten am Sonntag dem TV-Sender Bild über seine Infektion mit dem Coronavirus. Das 3:0 gegen 1899 Hoffenheim habe er am Samstag in ständigem telefonischem Kontakt mit seinen Stab im Stadion a...

