Bundesliga : Magath kritisiert Ausstiegsklauseln für Fußball-Trainer

Der ehemalige Bundesligatrainer Felix Magath hat die auf Ausstiegsklauseln basierenden Wechsel seiner Kollegen kritisiert.

Würzburg | „Gibt es für Führungskräfte in der Wirtschaft Ausstiegsklauseln? Wenn ich mich als Trainer für deinen Verein entscheide, akzeptiere ich die Bedingungen dort. Ich setze meine ganze Kraft für den Club ein - und wenn ich dann noch Erfolg habe, gehe ich doch nicht weg“, schrieb Magath in einer Kolumne für den „Kicker“. In der Fußball-Bundesliga hatten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.