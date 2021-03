EM in Ungarn : Maier führt U21 als Kapitän - Torhüterfrage offen

Bundesliga-Profi Arne Maier wird die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der EM-Vorrunde in Ungarn als Kapitän anführen.

Frankfurt am Main | „Wir haben in Arne Maier ja einen Kapitän“, sagte Trainer Stefan Kuntz nach der ersten Trainingseinheit im EM-Land Ungarn über den Mittelfeldspieler, der von Hertha BSC an Arminia Bielefeld ausgeliehen ist und die Fußball-Nationalelf zuletzt bereits als Kapitän angeführt hatte. „Wenn Arne nicht spielen sollte, dann macht es einer aus dem Kreis der Füh...

