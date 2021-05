Bundesliga : Mainz hilft Leipzig: RB wieder in der Champions League

RB Leipzig hat zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte die Champions League erreicht.

Leipzig | Nach dem 1:1 zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga sind die Sachsen vor den letzten beiden Spieltagen nicht mehr zu verdrängen. „Es steht fest! In unserer 5. Bundesliga-Saison haben wir uns zum 4. Mal für die #ChampionsLeague qualifiziert!“, jubelte der Club und teilte in den sozialen Netzwerken ein Bild der...

