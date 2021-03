Premier League : Manchester City baut Siegesserie aus

Manchester City hat seine Siegesserie ausgebaut und gegen die Wolverhampton Wanderers 4:1 gewonnen.

Manchester | Der Erfolg war der 21. Pflichtspielsieg in Serie, in diesem Jahr hat das Team von Trainer Pep Guardiola alle Partien gewonnen. Ilkay Gündogan war nach seiner späten Einwechslung am 3:1 durch Riyad Mahrez (90. Minute) beteiligt. Zuvor hatte Gabriel Jesus (80.) den Favoriten nach dem unerwarteten Ausgleich durch Conor Coady (61.) zum zweiten Mal in F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.