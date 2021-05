Europa League : Manchester-Keeper de Gea als großer Verlierer vom Elferpunkt

David de Gea war der wohl unglücklichste aller Spanier im Danziger Finalstadion.

Gdańsk Stadion | Während seine Landsleute vom FC Villarreal ausgelassen mit ihren Fans feierten, war der Nationaltorwart untröstlich. In einem Elfmeter-Drama historischen Ausmaßes war der Keeper von Manchester United mit seinem entscheidenden Schuss an Villarreals Torwart Gerónimo Rulli gescheitert. 11:10 (1:1, 1:1, 1:0) hieß es am Ende im Elfmeterschießen. „Und...

