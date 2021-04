Europa League : Manchester United fertigt AS Rom ab

Der englische Fußballclub Manchester United kann nach einem Kantersieg gegen AC Rom für das Finale der Europa League planen und Liga-Rivale FC Arsenal muss nach einer Niederlage auf eine Wende hoffen.

Stretford | Der englische Fußballclub Manchester United kann nach einem Kantersieg in Old Trafford für das Finale der Europa League planen, Liga-Rivale FC Arsenal muss nach einer knappen Auswärts-Niederlage in einer Woche dagegen auf eine Wende hoffen. Man United drehte einen Halbzeit-Rückstand und gewann das Halbfinal-Hinspiel gegen AS Rom noch mit 6:2 (1:2)....

