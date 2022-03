Länderspiel : Mark Flekken auch gegen Deutschland im Oranje-Tor

Freiburgs Keeper Mark Flekken wird auch im Test gegen Deutschland im Tor der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft stehen.

„Flekken wird wieder spielen“, sagte Bondscoach Louis van Gaal am Samstagabend nach dem 4:2 der Niederlande gegen Dänemark. „Das mache ich bewusst, dann kann er sich gegen Deutschland zeigen“, sagte van Gaal. Die Niederlande empfangen Deutschland am 29. März (20.45 Uhr) in Amsterdam zum Klassiker. Der 28 Jahre alte Flekken hatte am 26. März sein Debüt ...

