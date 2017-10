Trainersuche beim FCB : Mats Hummels: Bayern-Chefs fragen nach Tuchel

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Thissen 1 von 1

erstellt am 04.Okt.2017 | 19:48 Uhr

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß hätten sich nach dem ehemaligen Coach von Borussia Dortmund erkundigt, bestätigte er in Belfast. «Sie haben mit mir gesprochen und mich etwas gefragt. Ich habe meine Meinung gesagt», berichtete der Nationalspieler dem TV-Sender Sky UK.

«Ich weiß aber nicht, ob er der passende Kandidat für den Job ist, oder ob es noch ein, zwei andere gibt», fügte der 28-Jährige hinzu, der am Donnerstag in Nordirland mit der deutschen Nationalmannschaft die WM-Qualifikation perfekt machen will. «Wir sind da genauso neugierig wie alle anderen, lesen die Zeitungen und sehen, was passiert.»

Der 44-jährige Tuchel wird seit der Trennung der Bayern vom Italiener Carlo Ancelotti als aussichtreicher Kandidat für dessen Nachfolge gehandelt. Es wird spekuliert, dass die Münchener zeitnah den neuen Trainer bekanntgeben werden.

Trotz des Pokalsiegs war Tuchel nach der vergangenen Saison von Borussia Dortmund freigestellt worden. Er arbeitete mit Hummels in der Spielzeit 2015/16 zusammen. Nach der Saison war der Weltmeister zu den Bayern gewechselt.

