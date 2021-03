DFB-Rekordnationalspieler : Matthäus zu Beckenbauer: Er ist „Teil meiner Familie“

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich kurz vor seinem 60.

Nürnberg | Geburtstag am 21. März zu prominenten Trainern in seiner Karriere geäußert. „Jupp Heynckes hat 1979 sofort auf mich aufpassen müssen. Was ihm nicht immer gelungen ist“, sagte der Ex-Profi im Interview des Magazins „Fußball & Familie“ der rtv Media Group. „Er hat mich nicht in den Arm genommen, hat mir meine Fehler jedoch verziehen, die Undisziplini...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.