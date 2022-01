Sportdirektor verlässt Mönchengladbach : Max Eberls Rücktritt unter Tränen: „Ich habe keine Kraft mehr“

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl verlässt den Fußball-Erstligisten mit sofortiger Wirkung. Er sei krank und wolle „raus aus dem Fußball“. Nach 13 Jahren in seinem Amt.

Die Tränen flossen schon beim ersten Luftholen, Max Eberl fiel es schwer, über seinen Abschied und dessen Gründe zu sprechen, und vielleicht war das gleich schon der nächste Fehler: Dass da ein offensichtlich psychisch schwer angeschlagener Fußball-Manager vor der Öffentlichkeit über seine Gesundheit spricht, sprechen muss. „Das macht mich krank, ich bin erschöpft, müde, habe keine Kraft mehr, den Job auszuüben“, sagte Eberl mit tränenerstickter Stimme und meinte „das Drumherum“ des Profifußballs. Nicht den Fußball an sich („Ich beende etwas, was mein Leben war!“), sondern das Getöse anbei: Kritik, Stress, Schuldzuweisungen, Soziale Medien. Das macht mich krank, ich bin erschöpft, müde, habe keine Kraft mehr, den Job auszuüben Schon des Öfteren hatte Eberl über den Umgang von Fans und Medien mit den Protagonisten kritisiert. Dass ihn das persönlich im Kern getroffen hat, war offenbar vielen nicht klar. Gestern sagte Gladbachs Sportdirektor, der er seit 13 Jahren war: „Es geht gerade nicht um Fußball, es geht gerade um mich. Und ich bin sehr dankbar, dass der Club mir die Möglichkeit gegeben hat, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen.“ Eberl ist mit sofortiger Wirkung weg, Steffen Korell, Leiter der Scoutingabteilung, übernimmt die Transfergeschäfte im Zusammenspiel mit den operativen Vereinskräften kurzfristig. Eine neue externe Lösung für den Eberl-Posten deutete Eberl selbst an. Er sehe eine „sehr, sehr gute“ Lösung kommen. Die Namen von Dieter Hecking und Martin Stranzl geistern bereits durch den Borussia-Park, Präsident Rolf Königs wollte sich „nicht viel Zeit“ nehmen. Da scheint etwas vorbereitet. „Will mit dem Fußball nichts zu tun haben“ Der 48 Jahre alte Eberl selbst will erst einmal „weg“ sein, das Leben genießen, „keine Verantwortung haben“. Seine klare Haltung im Angesicht der Medien-Spekulationen vom Vorabend, er schlage in Kürze bei RB Leipzig auf: „Vergesst es. Ich will nicht zu einem neuen Verein, ich will einfach raus, ich will mit dem Fußball nichts zu tun haben. Ich möchte raus aus der Mühle, die ich in diesem Club seit 23 Jahren habe.“ Die versteinerten Mienen auf dem Podium im Borussia-Park auf einer Pressekonferenz zum sofortigen Abschied machten deutlich: die Lage ist ernst. „Wir hatten gedacht, dass wir mit ihm die Saison beenden können“, sagte Vize-Präsident Rainer Bonhof. Aber das sei durch die Erkrankung nicht möglich gewesen. Eberl beschrieb auch, wieso der Schritt alternativlos sei: „Alles was ich tue, tue ich zu 100 Prozent, es gibt keine 99. Ich war nie getragen von Talent, sondern von Fleiß. Das hieß Start 8 Uhr morgens bis acht Uhr abends.“ Erst Profi, sofort Leiter der Nachwuchsabteilung, dann Profi-Chef, nie Pause. Dieser Perfektionismus habe ihn angreifbar gemacht. Kritik an der Borussia habe er auf sich bezogen. „Ich habe mir alles aufgebürdet. Und ich kenne keinen Knopf hinten, den man ausschalten kann.“ Er habe realisiert, dass es in die falsche Richtung geht. Und weiß doch: „Es ist ein unfassbar ungünstiger Zeitpunkt. Zum ersten Mal aber denke ich an mich. Ich muss das zurücklassen, um einfach selbst wieder klar zu kommen.“ Er habe sich um Borussia wie um „ein Kind gekümmert, mit aller Kraft die ich habe, und die Kraft ist jetzt einfach nicht mehr da“. Eberl wollte schon im Oktober 2021 aussteigen „Kein schöner Tag, ein blöder Tag, ein Misttag“, sagte Gladbachs Präsident Rolf Königs in unnachahmlicher Art. Schon im Oktober 2021 habe Eberl aussteigen wollen, man habe ihn überzeugt zu bleiben. Vor vier Jahren, so Königs, habe man Entlastung für Eberl engagieren wollen, das habe der aber selbst abgelehnt. Jetzt das Aus. „Wir haben das jetzt respektiert, nicht akzeptiert. Wir sind traurig“, sagte Königs, der den Verein in seiner Struktur aber für stabil hält. Es geht immer weiter. Auch für Eberl, über den „sich niemand Sorgen machen muss“, wie er zum Schluss sagte. „Ich werde mir eine schöne Zeit machen. Es war eine Ehre, hier zu arbeiten, danke.“...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.