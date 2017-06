Freiburger kommt : Medien: Wechsel von Philipp zu Borussia Dortmund perfekt

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Der 23 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb nach Informationen der «Bild»-Zeitung einen Vertrag bei dem Revierclub. Das Magazin «kicker» berichtete, Philipp sei für die finalen Verhandlungen mit dem BVB aus dem EM-Trainingslager der deutschen U21-Nationalmannschaft in Grassau abgereist.

Über das Interesse des Bundesliga-Dritten an dem Angreifer war seit Tagen spekuliert worden. Philipp hatte in der abgelaufenen Saison für den Aufsteiger in 25 Liga-Partien neun Tore erzielt und drei weitere vorbereitet. «Irgendwann, wenn ich mich selbst so weit sehe, würde ich den nächsten Schritt in Anspruch nehmen», hatte Philipp zuletzt dem TV-Sender Sky Sport News HD gesagt. Der BVB hatte erst am Montag die Verpflichtung von Dan-Axel Zagadou bekanntgegeben. Der französische Abwehrspieler ist der dritte Neuzugang für die kommende Saison.

von dpa

erstellt am 05.Jun.2017 | 22:02 Uhr