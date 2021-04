29. Spieltag : Meisterschaft nah: FC Bayern gewinnt Topspiel in Wolfsburg

Vier Tage nach dem Champions-League-Aus in Paris hat der FC Bayern München wenigstens die neunte deutsche Meisterschaft in Serie so gut wie klargemacht.

Wolfsburg | Die Bayern gewannen das Bundesliga-Spitzenspiel beim Tabellendritten VfL Wolfsburg mit 3:2 (3:1) und haben fünf Spieltage vor dem Saisonende wieder sieben Punkte Vorsprung auf ihren Rivalen RB Leipzig. Ungeachtet der großen Probleme zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic und auch trotz der Ausfälle mehrerer Topspieler legte ...

