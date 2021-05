2. Liga : Meyer bleibt vorerst Braunschweig-Trainer

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat vor dem letzten Saisonspiel beim Hamburger SV auf einen Trainerwechsel verzichtet.

Braunschweig | Nach einem Bericht der „Braunschweiger Zeitung“ wurde zwar genau darüber am Montagabend im Aufsichtsrat diskutiert. Außerdem ist eine Trennung von Daniel Meyer im wahrscheinlichen Fall des Abstiegs so gut wie sicher. Trotzdem verkündeten Präsident Christoph Bratmann, Aufsichtsrats-Chef Frank Fiedler sowie Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann am Die...

