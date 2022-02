Fussball : Modeste startet für Köln: Keine Änderung bei Greuther Fürth

Der 1. FC Köln beginnt bei der SpVgg Greuther Fürth mit Topstürmer Anthony Modeste. Trainer Steffen Baumgart hatte den Starteinsatz des Angreifers am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga bereits angekündigt. Modeste hat schon 15 Mal für die Kölner in dieser Saison getroffen. Für den Franzosen muss im Gegensatz zum 1:0 gegen Eintracht Frankfurt Sebastian Andersson auf die Bank.

Vor unter Corona-Bedingungen mit 9200 Zuschauern ausverkaufter Kulisse setzt der Fürther Trainer Stefan Leitl dagegen auf exakt die Anfangsformation vom 1:4 gegen den FC Bayern München vor einer Woche....

