Remis gegen Tschechien : Modric & Co. ernüchtert: „Haben letzte Chance“

War's das schon für den WM-Zweiten? Das 1:1 gegen Tschechien ist ein weiterer Stimmungsdämpfer für Kroatien. Doch noch ist alles drin für die Auswahl um den früheren Weltfußballer Luka Modric.

Glasgow | Glücklich sah Kroatiens Star Luka Modric mit der Trophäe für den Spieler des Spiels in den Händen nicht aus. Das 1:1 gegen Tschechien bedeutete für den WM-Zweiten den nächsten EM-Stimmungsdämpfer - gegen Schottland greifen die Feurigen am Dienstag im Gruppenfinale nach ihrer letzten Chance. „Wir haben noch ein Spiel, in dem wir unbedingt einen Erfo...

