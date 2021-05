Bundesliga-Rekordtorjäger : Müller-Ehefrau: Gerd würde Lewandowski den Rekord gönnen

Die Ehefrau von Deutschlands Rekordtorjäger Gerd Müller ist sich sicher, dass ihr kranker Ehemann Robert Lewandowski die Bestmarke von 40 Toren in einer Bundesliga-Saison gönnen würde.

München | „Er wunderte sich immer, dass ihn nicht längst schon jemand eingeholt hat. Von dem Moment an, als die Raumdeckung eingeführt wurde, hat er drauf gewartet, dass die 40 Tore jemand knackt“, sagte Uschi Müller in der „Sport Bild“ und ergänzte: „Der Gerd würde es ihm gönnen.“ Gerd Müller (75) stellte den Torrekord in der Saison 1971/72 mit 40 Toren auf...

