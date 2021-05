FC Bayern München : Müller vor möglicher Meisterentscheidung: „Hunger geholt“

Der FC Bayern ist nach Ansicht von Thomas Müller bereit für die vorzeitige Meisterentscheidung an diesem Wochenende.

München | Nachdem es der Rekordmeister vor der Pokal-Pause verpasst hatte, mit einem Sieg in Mainz (1:2) den Titel fest zu machen, soll dies am Samstag gegen Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky) nachgeholt werden. „Wir wollen möglichst zügig die Meisterschaft klarmachen“, sagte der 31-Jährige nach der Trainingseinheit am Mittwoch. „Wir haben uns in den zwei Wochen, ...

