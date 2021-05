Nationalmannschaft : Müllers Sechs-Wochen-Projekt: „0,0 Gedanken“ über EM hinaus

Thomas Müller sieht seine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft zunächst als Sechs-Wochen-Projekt.

Seefeld in Tirol | „Ein Blick darüber hinaus - auch wenn ich weiß, dass Hansi Flick Trainer wird - ist 0,0 in meinen Gedanken“, sagte der Fußball-Nationalspieler im EM-Vorbereitungscamp in Seefeld. Bundestrainer Joachim Löw hat den 31 Jahre alten Müller wie den Dortmunder Mats Hummels für das paneuropäische Turnier in diesem Sommer nach der Ausbootung 2019 wieder in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.