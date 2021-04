SV Werder Bremen : Muskelfaseriss in der Wade: Toprak fällt mehrere Wochen aus

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss für mehrere Wochen auf seinen Abwehrchef Ömer Toprak verzichten.

Bremen | Der 31-Jährige zog sich bei der 1:4-Niederlage gegen RB Leipzig einen Muskelfaserriss in der linken Wade zu, teilte der Club am Sonntag mit. „Das ist extrem bitter für Ömer. Gerade in den vergangenen Monaten hat er unter Beweis gestellt, wie wichtig er als Führungsspieler sein kann“, sagte Trainer Florian Kohfeldt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.