Bundesliga : Muskelfaserriss: Leverkusen vorerst ohne Torjäger Schick

Bayer Leverkusen muss in den kommenden Spielen auf Top-Torjäger Patrik Schick verzichten.

Der tschechische EM-Star, mit 20 Saisontoren zweitbester Schütze der Fußball-Bundesliga nach Bayern-Star Robert Lewandowski, erlitt im Spiel am Freitag beim FSV Mainz 05 (2:3) einen Muskelfaserriss in der linken Wade. Das ergab eine MRT-Untersuchung. Nach Vereinsangaben wird der 26-jährige Schick „einige Wochen“ ausfallen. In Lucas Alario, der in Mainz...

