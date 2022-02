Serie A : Nach Ausraster: Roma-Trainer Mourinho zwei Spiele gesperrt

Das Sportgericht der italienischen Fußball-Liga Serie A hat AS-Rom-Trainer José Mourinho für zwei Spiele gesperrt und zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro verurteilt.

Kurz vor Ende des Spiels am 19. Februar zu Hause gegen Hellas Verona (2:2) habe der Portugiese „schwerwiegende Anspielungen“ in Richtung des Schiedsrichters geäußert, urteilten die Richter am Dienstag. Mourinho habe außerdem drohend das Spielfeld betreten. In der Folge zeigte ihm der Schiedsrichter die Rote Karte. Der Ärger ging wohl auf die vier Minu...

