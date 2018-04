Spielabbruch in Istanbul : Nach Derby-Krawallen: Erdogan spricht von „Verschwörung“

Die hitzigen Szenen im Istanbul-Derby sind in der Türkei kein Einzelfall. Präsident Erdogan spricht von einer Verschwörung.

20. April 2018, 21:50 Uhr

Nach den Krawallen beim Stadtderby der Fußballclubs Fenerbahce und Besiktas in Istanbul hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan von einer „Verschwörung“ gesprochen. „Das ist mehr als Fußball-Terror. Da gibt es, ich muss offen sprechen, auch eine Verschwörung“, sagte Erdogan am Freitag auf die Frage von Journalisten in Istanbul. „Hier hat natürlich jemand den Terror auf der Tribüne organisiert. Das ist nichts, was aus sich selbst heraus geschehen ist.“ Details nannte Erdogan aber nicht.

Es waren erschreckende Szenen am Donnerstagabend: Schon im Vorfeld des Derbys zwischen den Stadtrivalen Besiktas und Fenerbahce, die im Rahmen des Pokal-Halbfinals aufeinander trafen, war die Atmosphäre im Sükrü Saracoglu Stadium aufgeheizt. Sitzschalen flogen, Spieler des Gastvereins wurden ununterbrochen mit Gegenständen beworfen und wüst beschimpft. Die Situation eskalierte, als Trainer Senol Günes von einem Gegenstand am Kopf verletzt und sich ärztlich versorgen lassen musste – während sich das Team von Besiktas geschlossen in die Kabine zurückzog und von den Einsatzkräften der Polizei abgeschirmt wurde. Die Sanitäter lieferten Günes ins Krankenhaus ein, beim Stand von 0:0 brach daraufhin Schiedsrichter Mete Kalkavan die Partie ab.

Ob das Spiel wiederholt wird, steht noch nicht fest. Der türkische Fußballverband wird sich zunächst mit den Ausschreitungen und der Wertung des Spiels befassen müssen. Der Mann, der Günes beworfen und verletzt haben soll, ist mittlerweile festgenommen worden, wie der TV-Sender CNN Türk am Freitag meldete. Günes wurde inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen.

„Senol Günes ist sehr niedergeschlagen“, erklärte Besiktas-Präsident Fikret Orman am Tag nach dem Derby. Es sei ein „sehr trauriger Tag“ gewesen. „Das sollte nicht das Bild unseres Landes in der Welt sein“, so der Club-Boss weiter. Zudem sprach er von einer „Sicherheits-Schwäche“ im Stadion. Spieler seien noch im Tunnel auf dem Weg zu den Umkleiden angegriffen worden.

UEFA lässt Vorfall bislang unkommentiert

Auch Fenerbahce-Präsident Aziz Yildirim sah seinen Verein als Opfer: Er schäme sich im Namen von Fenerbahce, dass jeder kleinste Vorfall auf dem Feld genutzt werde, um das Spiel zu unterbrechen. Yildirim kritisierte zudem, dass schon vor dem Abbruch des Spiels Gegenstände auf das Feld geflogen seien und der Schiedsrichter nicht eingegriffen habe. Er sprach von einer „schmutzigen Verschwörung“ gegen Fenerbahce. Zu Günes äußerte sich der Club-Präsident nicht.

Die Europäische Fußball-Union UEFA kommentierte den Vorfall auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht – dies sei Sache des türkischen Verbandes. Eine Stellungnahme des Verbandes steht noch aus.

Enger Titelkampf in der Süper Lig lässt Emotionen hochkochen

Dass es besonders in den Istanbuler Stadtderbys emotional hoch hergeht, ist nichts Neues. Aktuell kommt hinzu, dass der Meisterschaftskampf in der Türkei außergewöhnliche sportliche Brisanz birgt: Fünf Spieltage vor dem Ende der Saison können noch vier Teams den Titel gewinnen – alle vier Mannschaften kommen aus Istanbul. Neben den großen Rivalen Galatasaray, Fenerbahce und Besiktas mischt der Emporkömmling und Lieblingsclub von Staatspräsident Erdogan, Medipol Basaksehir, im Titelkampf mit. Dieser könnte sich am anstehenden 31. Spieltag erneut zuspitzen: Dann empfängt der aktuelle Tabellenführer Galatasaray Besiktas.

