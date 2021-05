3. Liga : Nach München-Derby: 1860-Oldie Mölders mit Schimpftirade

Mit einem 2:2 im Derby gegen Bayern II hat 1860 München die Chance auf den direkten Aufstieg in der 3.

München | Liga verpasst. Nach einem hitzigen Stadtduell reagierte sich „Löwen“-Kapitän Sascha Mölders mit einer Schimpftirade vor laufender Kamera ab - der Adressat war sein Gegenspieler Maximilian Welzmüller. „Im Spiel ist der einfach vor eine Wand gelaufen, schmeißt sich auf den Boden und fängt an zu heulen. So was habe ich mein Leben noch nicht gesehen...

