WM-Qualifikation : Nach Süle-Ausfall: Auch Goretzka und Sané fraglich

Bundestrainer Joachim Löw bangt nach dem Ausfall von Niklas Süle vor dem WM-Qualifikationsspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Rumänien am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) auch um den Einsatz von Leon Goretzka und Leroy Sané.

Arena Națională | Goretzka habe „ein bisschen Probleme in der Wade“, sagte Löw bei der Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes vor dem Abschlusstraining in der Arena Națională in Bukarest. Über einen Einsatz des Mittelfeldspielers vom FC Bayern München werde erst am Spieltag entschieden. „Ich warte ab bis morgen früh, wie sich die Sache entwickelt“, sagte Löw. ...

