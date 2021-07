FC Bayern München : Nagelsmann gelassen über Wechselgerüchte um Lewandowski

Julian Nagelsmann hat gelassen auf Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Weltfußballer Robert Lewandowski zu Real Madrid reagiert.

München | Er halte es ein Stück weit für normal, dass nahezu jeder Club die Fühler mal ausstrecke und abklopfe, was passiert, wenn einer so viele Tore schießt, sagte der neue Trainer des Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München im Interview des TV-Senders Sky. „Ich glaube, auf der einen Seite weiß Robert, was er in München hat, was er an der Mannschaft hat. Es ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.