Bundesliga : Nagelsmann: „Liefern“ gegen Fürth - Bangen um Coman-Einsatz

Trainer Julian Nagelsmann will die Situation beim FC Bayern München nach zwei nicht gewonnenen Pflichtspielen nacheinander nicht dramatisieren.

Zugleich erwartet er am Sonntag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga gegen den Tabellenletzten Greuther Fürth eine positive Reaktion seines Teams und eine Rückkehr in die Erfolgsspur. „Die Stimmungslage ist dem angemessen, dass wir zweimal nicht gewonnen haben“, sagte Nagelsmann am Freitag zu den Nachwirkungen des 1:4 im Ligaspiel beim VfL Bochum und ...

